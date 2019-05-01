انت الان تتابع تفاصيل خبر استئناف المباحثات بين طالبان وواشنطن في الدوحة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 1 مايو 2019 06:48 مساءً - أعلنت حركة طالبان الأفغانية، اليوم الأربعاء، استئنافها المباحثات مع الجانب الأمريكي في العاصمة القطرية الدوحة؛ ضمن متابعة عملية السلام في البلاد.

وقال ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم الحركة، في تغريدة مقتضبة عبر "تويتر": "اليوم الأربعاء، الموافق أول مايو 2019، ستعقد الجولة السادسة من المحادثات بين فريق التفاوض للإمارة الإسلامية (طالبان) والولايات المتحدة في الدوحة".

وكانت طالبان قد عقدت بالفعل خمس جولات سابقة من المحادثات مع الولايات المتحدة ممثلة في مبعوثها الخاص للسلام، زلماي خليل زاد.

وأكد خليل زاد مواصلة المحادثات مع طالبان في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، نشرها اليوم، عقب لقاء جمعه بوزيرة خارجية إندونيسيا، ريتنو مرصودي.

المسؤول الأمريكي أشاد بجهود جاكرتا في دعم عملية السلام الأفغانية، قائلاً: "إندونيسيا تقدم إسهاماً فريداً (في دعم عملية السلام بأفغانستان)".

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والاثنين، أشار زاد، في مقابلة مع إحدى القنوات الأفغانية الخاصة، إلى وجود تقدم بطيء في مفاوضات السلام بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان.

وتشهد أفغانستان منذ سنوات صراعاً بين حركة طالبان من جهة، وبين القوات الحكومية والدولية بقيادة واشنطن من جهة أخرى؛ ما تسبب بسقوط آلاف الضحايا من المدنيين.

وفي 2001، قادت واشنطن قوات دولية أسقطت نظام حكم طالبان؛ بتهمة إيوائه تنظيم "القاعدة".

تجدر الإشارة إلى أن واشنطن وممثلين عن حركة طالبان عقدا، في يناير الماضي، جولة مباحثات للسلام في العاصمة القطرية الدوحة، استمرت ستة أيام.

وتصر طالبان على خروج القوات الأمريكية من أفغانستان كشرط أساسي للتوصل إلى سلام مع الحكومة الأفغانية.