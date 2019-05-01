شكرا لقرائتكم خبر عن السودان.. الاتحاد الإفريقي يمهل «المجلس العسكري» 60 يوماً والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
دعا الاتحاد الإفريقي، اليوم الأربعاء، المجلس العسكري السوداني لتسليم السلطة لمجلس بقيادة مدنية خلال 60 يوما.
وذكر الاتحاد الإفريقي، في البيان الذي نقلته “رويترز”، إنه لاحظ “مع الأسف العميق” أن الجيش لم يتنح عن السلطة ولم يسلم السلطة للمدنيين خلال فترة الـ15 يوما التي حددها الاتحاد الإفريقي الشهر الماضي.
وأضاف الاتحاد الإفريقي أن الـ 60 يوما هي تمديد نهائي للمجلس العسكري الانتقالي في السودان لتسليم السلطة للمدنيين.
كانت هذه تفاصيل خبر السودان.. الاتحاد الإفريقي يمهل «المجلس العسكري» 60 يوماً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.