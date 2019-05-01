السودان.. الاتحاد الإفريقي يمهل «المجلس العسكري» 60 يوماً

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

دعا الاتحاد الإفريقي، اليوم الأربعاء، المجلس العسكري السوداني لتسليم السلطة لمجلس بقيادة مدنية خلال 60 يوما.

وذكر الاتحاد الإفريقي، في البيان الذي نقلته “رويترز”، إنه لاحظ “مع الأسف العميق” أن الجيش لم يتنح عن السلطة ولم يسلم السلطة للمدنيين خلال فترة الـ15 يوما التي حددها الاتحاد الإفريقي الشهر الماضي.

وأضاف الاتحاد الإفريقي أن الـ 60 يوما هي تمديد نهائي للمجلس العسكري الانتقالي في السودان لتسليم السلطة للمدنيين.