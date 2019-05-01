شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 16 جندياً من القوات الخاصة بالهند.. تفجيرات نفذها متمردون والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: أعلنت الشرطة الهندية مقتل 16 من القوات الخاصة الهندية في تفجير بغرب الهند، نسبته إلى متمردين ماويين. وتجري في الهند حالياً انتخابات تشريعية تستمر أسابيع، وتشهد الهجمات التي يشنها المتمردون الماويون عادة تصاعداً في فترة الانتخابات في البلاد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 16 جندياً من القوات الخاصة بالهند.. تفجيرات نفذها متمردون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.