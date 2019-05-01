الان تتابع 376 قتيلا في معركة طرابلس الليبية منذ انطلاقها والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 34 دقيقة - 6:55 م, 1 مايو 2019 م التعليقات: 0 أعلن مكتب الصحة العالمية في ليبيا، عن سقوط 376 قتيلا في معركة طرابلس منذ انطلاقها، حسبما ذكرت قناة العربية في نبأ عاجل.

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