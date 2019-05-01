الان تتابع وزير الخارجية القطري: الدوحة ترفض تمديد العقوبات على إيران والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365:
قال الشيخ محمد بن عبدالرحمن، وزير خارجية قطر، إن “بلاده لا تعتقد بأن العقوبات الأحادية تحقق آثارا إيجابية”. بحسب رويترز.
وأضاف الشيخ محمد، في تصريحات، إن قطر ترى أنه لا ينبغي للولايات المتحدة تمديد العقوبات على إيران.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية القطري: الدوحة ترفض تمديد العقوبات على إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.