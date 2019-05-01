وزير الخارجية القطري: الدوحة ترفض تمديد العقوبات على إيران

جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365:

قال الشيخ محمد بن عبدالرحمن، وزير خارجية قطر، إن “بلاده لا تعتقد بأن العقوبات الأحادية تحقق آثارا إيجابية”. بحسب رويترز.

وأضاف الشيخ محمد، في تصريحات، إن قطر ترى أنه لا ينبغي للولايات المتحدة تمديد العقوبات على إيران.