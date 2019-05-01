شكرا لقرائتكم خبر عن الصادق المهدي يدعو المتظاهرين إلى عدم استفزاز الجيش والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (أم درمان)

حذر زعيم حزب الأمة السوداني المعارض اليوم (الأربعاء) قادة الاحتجاجات من استفزاز أعضاء المجلس العسكري الانتقالي الحاكم، وقال إنهم سيسلمون السلطة قريباً إلى إدارة مدنية كما يطالب المتظاهرون.

وصرح الصادق المهدي في مقابلة مع وكالة فرانس برس بالقول: «يجب أن لا نستفز المجلس العسكري بمحاولة حرمانه من شرعيته، أو حرمانه من دوره الإيجابي في الثورة».

وأضاف: «يجب ألا نتحداهم بطريقة تجبرهم على اثبات نفسهم بطريقة مختلفة».

يذكر أنه في عام 1989 أطاح الرئيس المخلوع عمر البشير بحكومة المهدي المنتخبة في انقلاب عسكري.