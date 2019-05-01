شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس التعاون: ختام اجتماع اللجنة العسكرية لرؤساء الأركان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (مسقط) اختتمت اليوم (الأربعاء) في العاصمة العُمانية مسقط، أعمال الاجتماع التشاوري للجنة العسكرية العليا لرؤساء أركان القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. اختتمت اليوم (الأربعاء) في العاصمة العُمانية مسقط، أعمال الاجتماع التشاوري للجنة العسكرية العليا لرؤساء أركان القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وفي ختام الاجتماع ألقى الفريق الركن أحمد بن حارث النبهاني، رئيس أركان القوات المسلحة في سلطنة عُمان رئيس الاجتماع، كلمة شكر فيها رؤساء أركان القوات المسلحة بدول المجلس على جهودهم المقدرة، وما أبدوه من رؤى وأفكار حيال الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الاجتماع، التي من شأنها العمل على تعزيز المكاسب التي حققتها مسيرة التعاون العسكري في جميع المجالات.



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