شكرا لقرائتكم خبر عن بولتون: سياسة ترمب عزلت نظام الملالي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (واشنطن)

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون أن سياسة «أقصى الضغوط» التي انتهجها الرئيس دونالد ترمب قد آتت أوكلها ونجحت في عزل نظام الملالي، وهذا ما يقلقهم.

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ورد بولتون في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» الأمريكية أمس على اتهامات وزير خارجية النظام الإيراني جواد ظريف بأنه وزعماء بالشرق الأوسط يثيرون مواجهات بين الولايات المتحدة وإيران، بقوله: «إنه أمر مضحك تماما، ما يقوله ظريف سيناريو دعائي خططه النظام بعناية، هذه محاولة يبذلونها لتزييف المعلومات الخاطئة في مجموعة السياسة الأمريكية. الحقيقة هي أن سياسة ترمب بشأن إيران كانت واضحة قبل دخولي الحكومة. كان هذا لوضع أقصى ضغط على النظام الإيراني لجعله يتغير. في رأيي، لقد نجحت هذه السياسة، أعتقد أن هذا ما يقلقهم».

واتهم بولتون النظام الإيراني بأنه مستمر في قمع شعبه ولا يزال أكبر راعٍ لتمويل الإرهاب الدولي، لافتا إلى أنه يواصل السعي في مجال الصواريخ الباليستية لحمل الأسلحة النووية، محذرا من أن هذا التوجه يمثل تهديدا للمنطقة والعالم، وقد كان لحملة الضغط تأثير كبير على قدرتهم على القيام بذلك.

واعتبر بولتون أن الشعب الإيراني يستحق حكومة أفضل، ووصف نظام الملالي بأنه «ديكتاتورية عسكرية تجعل العمل صعبا للغاية، وسنرى ما يحدث عندما يستمر الضغط».