شكرا لقرائتكم خبر عن إسطنبول: توقيف عشرات العمال والشرطة تفتش حقائب السياح والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (اسطنبول)

أوقفت الشرطة التركية عشرات الأشخاص في مدينة إسطنبول، إثر محاولتهم تنظيم مسيرة بمناسبة عيد العمال الذي يصادف الأول من مايو الجاري.

واعتقلت السلطات 127 شخصاً في طريقهم لتنظيم التظاهرة في ميدان تقسيم، الذي يشكل موقعاً تقليدياً للتظاهر في المدينة.

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وقال صحافيون في وكالة فرانس برس إنّ المتظاهرين الموقوفين تم اقتيادهم إلى عربات الشرطة، فيما فتش عناصر الأمن حقائب السياح في المنطقة.

ويشهد عيد العمال مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين سنوياً في تركيا..

وتصاعد التوتر في إسطنبول بعد الانتخابات البلدية التي جرت في 31 مارس الفائت.