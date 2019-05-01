وكان آلاف الأشخاص تظاهروا، الاثنين، في مدينة سيدي بوزيد في وسط تونس، للمطالبة بالتنمية وانهاء التهميش وتحسين أوضاعهم.
وأغلق محتجون الطرقات وأحرقوا إطارات مطاطية، كما احتج مئات الشبان، الثلاثاء، في مدينة الكاف شمال البلاد مطالبين بالحصول على وظائف.
وقالت الحكومة في بيان "رئيس الحكومة يوسف الشاهد قرر زيادة الأجر الأدنى المضمون في القطاع الصناعي والفلاحي بنسبة 6.5 بالمئة ليبلغ 403 دينار (133 دولار)".
وقررت الحكومة أيضا زيادة أجور المتقاعدين في القطاع الخاص وزيادة أجور عمال الحضائر بنسبة 6.5 بالمئة.
ويشمل القرار حوالى 700 ألف متقاعد في القطاع الخاص، وهذا الأسبوع تظاهر مئات من المتقاعدين أمام البرلمان مطالبين بزيادة الأجور لمجابهة غلاء الأسعار وتراجع المقدرة الشرائية.
ووصلت معدلات التضخم إلى مستويات عالية بلغت 7.1 بالمئة الشهر الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر تونس.. الحكومة تواجه التوتر الاجتماعي بزيادة الرواتب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.