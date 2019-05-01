متحدث الوزراء: مدبولي سيعرض تجربة مصر بالإصلاح الاقتصادي بمنتدى لبنان

كتب: انتصار الغيطانى

أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء يشارك في المنتدى الاقتصاد العربي بلبنان، الذي يستضيف العديد من الخبراء الدوليين، مبينا أنه سيلقي كلمة يستعرض فيها تجربة مصر في برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأوضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع غرفة الأخبار بقناة "dmc"، أن رئيس الوزراء يترأس وفد مصر في اجتماعات اللجنة العليا "المصرية – اللبنانية" لهذه الدورة، موضحا أن الهدف من عقد تلك الاجتماعات في هذا التوقيت هو مراجعة ما جرى...