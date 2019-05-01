الموقع الرسمي لوزارة التعليم للتقديم في المدارس المصرية اليابانية

كتب: أحمد أبوعقيل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقدم للطلاب في المدارس اليابانية للعام الداراسي الجديد 2019- 2020، اليوم الأربعاء 1 مايو 2019، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة والمدارس اليابانية.

ووضعت المدارس عددا من الشروط والأحكام العامة تستعرضها "الوطن" على النحو التالي:

1- يجب أن يكون ولي الأمر والطفل مصريي الجنسية.

2- تقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية يكون عبر البوابة الإلكترونية فقط وهو إجراء خاص بالمدارس المصرية اليابانية التي يجري تشغيلها العام الدراسي 2019- 2020، على ألا تطبق هذه القواعد على أي مدارس أخرى تابعة لوزارة التربية والتعليم ولن تقبل أي طلبات للتقدم بأي وسيلة أخرى أو بعد المواعيد المحددة أو جرى تقديمها قبل الميعاد المحدد وتتساوى الفرص لجميع الطلبات المقدمة بغض النظر عن أولوية التسجيل.

3- لغة التدريس في المدارس هي اللغة الإنجليزية.

4- المنهج المستخدم في هذه المدارس هو المنهج الدراسي المصري الجديد 2019-2020، بالإضافة إلى أنشطة "التوكاتسو" كأنشطة أساسية.

5- تبلغ مصروفات المدارس المصرية اليابانية مبلغ شامل 8800 جنيه، بالإضافة إلى 2000 جنيه أنشطة، بإجمالي مبلغ 10.800 جنيه مصري للطالب، بالإضافة إلى تكلفة الزي المدرسي وتطبيق التواصل للطلاب الجدد فقط وسوف تكون تلك المبالغ قابلة للزيادة وفقًا للقواعد والإحكام التي ستقرها وزارة التربية والتعليم قبل بداية كل عام دراسي بموجب قرار وزاري يصدر من السلطة المختصة.

6- يشترط أن يكون سن الطفل وفق الشرائح العمرية المحددة لكل مرحلة تعليمية يجري التقدم لها حسب ترتيب المتقدمين للمدرسة في أول اكتوبر من من عام 2019 الأكبر سنًا فالأقل في الشريحة المخصصة لكل صف دراسي على النحو التالي:

7- لا يجوز الاستثناء من شرط السن الموضح بالبنود السابقة تحت أي مسمى.

8- يشترط الالتزام بالإقامة في المنطقة المحيطة بالمدرسة المتقدم اليها وفقًا للعنوان المثبت ببطاقة الرقم القومي لولي الأمر أو أي مستند رسمي يرجع تاريخه إلى ما قبل الإعلان بمدة لا تقل عن 6 أشهر يثبت الإقامة في النطاق المطلوب،

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