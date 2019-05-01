علامة: ندعو الحكومة للإسراع باقرار الموازنة العامة

دعا عضو كتلة التنمية والتحرير النائب فادي علامة "الحكومة الإسراع باقرار الموازنة العامة قبل احالتها إلى مجلس النواب الذي يبدي جهوزية تامة وكاملة لدرسها واقرارها"، معتبرا ان "انطلاق خطة الاصلاح تتمثل بالعمل على خطين متوازيبن وهما اغلاق أبواب الهدر ومكافحة الفساد من جهة واقرار الموازنة العامة من جهة أخرى".
وفي كلمة له خلال حضوره حفل العشاء الخيري الذي إقامته حركة شاب لبنان، أكد علامة على "موقف كتلة التنمية والتحرير بعدم المساس بمكتسبات الموظفين من ذوي الدخل المحدود والطبقات المتوسطة"، داعيا "الحكومة إلى إعداد خطة نهوض اقتصادي شاملة تدعم القطاعات الإنتاجية والمشاريع الصغيرة وتشجع الاستثمارات ما يساهم في خلق فرص عمل لا سيما مع تنامي نسبة البطالة".
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