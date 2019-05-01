اعتبر عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​هاغوب ترزيان​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أنه "لو امتلك البعض روح العامل، وأشدد على صفة العامل، لكنا في أفضل حال دون المشاكل الإجتماعية الخطيرة التي نمرّ بها"، موجهاً تحية تقدير واحترام لكل عامل وعاملة "ليس فقط في يومهم لا بل كل يوم".

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كانت هذه تفاصيل خبر ترزيان: لو امتلك البعض روح العامل لكنا في أفضل حال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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