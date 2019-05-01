حسن مراد استهل زيارة للبرازيل بلقاءات تجارية واقتصادية

استهل وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد، زيارته الرسمية للبرازيل، بلقاءات مثمرة على الصعيدين التجاري والاقتصادي، في مدينتي ساو باولو وريو دي جينيرو، ثم انتقل إلى العاصمة برازيليا، حيث التقى نائب وزير الخارجية المسؤول عن ملف "ميركوسور" في القارة الأميركية السفير بيدرو ميغال دا كوستا إي سيلا، نائب وزير التجارة الخارجية ماركو ترويجو، الوزير المسؤول عن المفاوضات الثنائية في الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا كينيث هاكزنسكي والسيناتور نيلسون طراد حضور السفير اللبناني في جوزيف صياح.
وتمحورت اللقاءات، حول العلاقات التجارية بين لبنان والبرازيل، ودور الأخيرة في "تسريع المفاوضات لدخول لبنان مجموعة ميركوسور التجارية الدولية".
وأبدى الجانب البرازيلي "كامل استعداداته للتعاون على الصعد كافة"، مصرا على "الإسراع في المفاوضات لتوقيع لبنان- البلد الشقيق- بحسب تعبير المسؤولين البرازيليين، الاتفاقية التجارية مع ميركوسور".
وبحث المجتمعون مواضيع عدة، تهدف إلى "تحسين التبادل التجاري بين لبنان والبرازيل، من طريق علاقات ثنائية، تكون نتائجها سريعة".
وفي ختام الجولة، أولم صياح على شرف مراد والوفد المرافق، في حضور فاعليات برازيلية، وأثنى مراد على "الجهود الجبارة المبذولة من قبل السفير صياح، لوضع لبنان ضمن قائمة أولويات المسؤولين البرازيليين".
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