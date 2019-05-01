كاسترو عبدالله بتظاهرة الشيوعي: السلطة الفاسدة تستمر في نهب الأموال

انطلقت في هذه الأثناء التظاهرة التي دعا إليها "الحزب الشيوعي ال​لبنان​ي، لمناسبة ​عيد العمال​.

وفي تصريح له، أشار رئيس الاتحاد الوطني ل​نقابات العمال والمستخدمين​ في لبنان كاسترو عبد الله إلى أن "الهدف هو رفع الصوت لأن السلطة الفاسدة تستمر في نهب الأموال وتحرم المواطنين من حقوقهم الأساسية، مثل التعليم والإستشفاء والسكن، لصالح حيتان المال والشركات العقارية".

واعتبر أن "الهجوم على رواتب الموظفين في ​القطاع العام​ هو جزء من معركة لمنع المطالبة ب​تصحيح الأجور​ في ​القطاع الخاص​".