شهيب: في التربية سنكون اوفياء للمعلم بطرس البستاني وسنهتم بالمدرسة الوطنية

اشار وزير التربية أكرم شهيب في كلمة له خلال الاحتفال بالمئوية الثانية لميلاد المعلم بطرس البستاني الى انه "ما أحوجنا الى بناء بلد لا فساد فيه ولا طائفية ولا تخريب للبيئة، وما احوجنا الى اخضر لبنان وثروته الوطنية، وما احوجنا الى مفكر كما بطرس البستاني".
وأعلن شهيب أننا "في التربية سنكون اوفياء للمعلم بطرس البستاني وسنولي المدرسة الوطنية كل الاهتمام لان التعليم الرسمي هو الاساس".
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