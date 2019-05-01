شهيب: في التربية سنكون اوفياء للمعلم بطرس البستاني وسنهتم بالمدرسة الوطنية

اشار وزير التربية ​أكرم شهيب​ في كلمة له خلال الاحتفال بالمئوية الثانية لميلاد المعلم ​بطرس البستاني​ الى انه "ما أحوجنا الى بناء بلد لا فساد فيه ولا طائفية ولا تخريب للبيئة، وما احوجنا الى اخضر ​لبنان​ وثروته الوطنية، وما احوجنا الى مفكر كما بطرس البستاني".

وأعلن شهيب أننا "في التربية سنكون اوفياء للمعلم بطرس البستاني وسنولي المدرسة الوطنية كل الاهتمام لان ​التعليم الرسمي​ هو الاساس".