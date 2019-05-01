بهية الحريري: الإجراءات المقترحة لتمويل الموازنة لا زالت خاضعة للنقاش

عايدت رئيسة كتلة "المستقبل" النيابية النائب ​بهية الحريري​، عمال ​لبنان​ بمناسبة الأول من أيار، معتبرة انهم "العصب الأساسي الذي يقوم عليه البلد"، ومشيرة إلى "ان الإجراءات المقترحة لتمويل ​الموازنة​ لا زالت خاضعة للنقاش للوصول الى الصيغة الأمثل ضمن الإمكانات المتاحة".

وخلال لقاء عقدته في ثانوية رفيق الحريري في صيدا مع وفد من اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الجنوبي، في اطار اللقاءات التشاورية التي تعقدها مع مختلف القطاعات في المدينة، أشارت إلى "ان صيدا قدمت نفسها خلال الفترة الأخيرة في حالة حوار بين مكوناتها حول دورها ووظيفتها، وإلى ان هذا الحوار سيتحول تباعا الى مؤتمرات دائمة للمدينة، اقتصادية واجتماعية وصحية وبيئية وغيرها من اجل رصد واقعها وتحدياتها واستشراف مستقبلها والذي اعتبرت انه سيكون في مجالات اربعة هي "النفط والغاز، الطاقة البديلة، التكنولوجيا الى جانب التعليم".