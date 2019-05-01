وصل إلى مطار بيروت الدولي رئيس مجلس النواب البرازيلي رودريغ مايا، على رأس وفد، في زيارة للبنان تستمر يوما واحدا، يلتقي خلالها رئيس مجلس النواب نبيه بري، ويوقع عل على عدد من إتفاقيات التعاون بين مجلسي البلدين.
وكان في استقبال مايا والوفد المرافق ممثل بري النائب علي بزي، سفير البرازيل باولو كورديلو وعدد من أركان السفارة.
وألقى بزي كلمة في المطار رحب فيها برئيس مجلس النواب البرازيلي والوفد المرافق. وأثنى على العلاقات بين البلدين "التي تعود لأجيال بينهما"، مشيرا إلى ان لبنان والبرازيل يتشاركان القيم والمفاهيم نفسها. وتمنى "توطيد وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس مجلس النواب البرازيلي بدأ زيارة للبنان تستمر يوما واحدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.