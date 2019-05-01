رئيس مجلس النواب البرازيلي بدأ زيارة للبنان تستمر يوما واحدا

وصل إلى مطار بيروت الدولي رئيس مجلس النواب ​البرازيل​ي رودريغ مايا، على رأس وفد، في زيارة للبنان تستمر يوما واحدا، يلتقي خلالها رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، ويوقع عل على عدد من إتفاقيات التعاون بين مجلسي البلدين.

وكان في استقبال مايا والوفد المرافق ممثل بري النائب ​علي بزي​، سفير البرازيل باولو كورديلو وعدد من أركان السفارة.

وألقى بزي كلمة في المطار رحب فيها برئيس مجلس النواب البرازيلي والوفد المرافق. وأثنى على العلاقات بين البلدين "التي تعود لأجيال بينهما"، مشيرا إلى ان لبنان والبرازيل يتشاركان القيم والمفاهيم نفسها. وتمنى "توطيد وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين".