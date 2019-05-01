وزير الثقافة: المعلم بطرس البستاني له فضل كبير على لبنان

أشار وزير الثقافة محمد داود إلى ان "المعلم ​بطرس البستاني​ كان كاتبا وباحثا واعلاميا ومصلحا اجتماعيا وله فضل كبير على ​لبنان​"، لافتا الى ان "البستاني هو الذي انشأ المدرسة الوطنية مع الشيخ يوسف الاسير وقد جمعت طلاب لبنان تحت شعار واحد وهو الولاء للوطن ونستذكر بفخر دعوته للمساواة بين الرجل و​المرأة​".

وفي كلمة له خلال المئوية الثانية للمعلم بطرس البستاني، لفت داود الى ان "الدولة تكرم احد اعلامنا الكبار ونستذكر معاصريه الذين اطلقوا شرارة افكارهم الوطنية ويسعدني ان اعلن عن اسهام وزارتي بواجب تكريم هذا ​العالم​ الكبير من خلال استحداث جناح خاص في المكتبة الوطنية اضافة الى اطلاق تنويه سنوي يحمل اسم الملعم"، مؤكدا ان "واجبنا ان يبقى لبنان رائدا في مدرسة ​الانسان​ المواطن".