قوى الأمن: توقيف سارق في الأشرفية اختلق قصة تعرضه للسلب

أعلنت ​قوى الأمن الداخلي​ عن توقيف فصيلة ​الأشرفية​ شخص بالتنسيق مع ​شعبة المعلومات​، اختلق قصة تعرضه للسلب من قبل مجهولين ليخفي سرقته للذهب المؤتمن عليه".

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