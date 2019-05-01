حذر زعيم ​حزب الأمة السوداني​ المعارض قادة الاحتجاجات من استفزاز اعضاء ​المجلس العسكري​ الانتقالي الحاكم، معتبرا انهم "سيسلمون السلطة قريبا إلى إدارة مدنية كما يطالب المتظاهرون". وراى المهدي أنه "يجب أن لا نستفز المجلس العسكري بمحاولة حرمانه من شرعيته، أو حرمانه من دوره الإيجابي في الثورة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زعيم حزب الأمة السوداني يدعو المتظاهرين إلى عدم استفزاز الجيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.