وزير خارجية قطر: لا يجب تمديد العقوبات الأميركية ضد إيران

أكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن "بلاده تعتقد أنه لا يجب تمديد ​العقوبات الأميركية​ ضد ​إيران​"، مشيراً الى أن "العقوبات أحادية الجانب لن يكون لها أثر إيجابي".

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