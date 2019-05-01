منظمة الصحة العالمية: 376 قتيلا حصيلة المعارك حول طرابلس خلال نيسان

أعلن مكتب ​منظمة الصحة العالمية​ في ​ليبيا​ أن "المعارك التي وقعت خلال شهر نيسان الماضي حول العاصمة الليبية ​طرابلس​ أدت الى سقوط 376 قتيلا و 1822 جريحا،". وجددت المنظمة دعواتها إلى "وقف فوري ل​إطلاق النار​".

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