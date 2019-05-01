أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، في تصريح له، أن طهران لم تنقض أي بند من الإتفاق النووي، مشيراً إلى أن الوكالة الذرية تؤكد ذلك، لافتاً إلى أن الكثير من بلدان العالم تعاني من سلوك الادارة الأميركية.
وأوضح أن الاوروبيين اكتفوا بالأقوال دون أن يظهروا التزاماً عملياً بالاتفاق، لافتاً إلى أن "في الظروف الراهنة ليس أمامنا إلا طريق الصمود"، كاشفاً أن "صادراتنا غير النفطية في العام الايراني الماضي بلغت 43 مليار دولار".
كانت هذه تفاصيل خبر روحاني: الاوروبيون اكتفوا بالأقوال دون أن يظهروا التزاماً عملياً بالاتفاق النووي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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