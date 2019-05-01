وزير الدفاع الاميركي يلغي رحلة الى اوروبا بسبب الازمة في فنزويلا

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن وزير الدفاع الاميركي ​جيمس ماتيس​ ألغى رحلة الى ​اوروبا​ بسبب الازمة في ​فنزويلا​. تجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو كان قد أكد أن "التدخل العسكري في فنزويلا محتمل إذا تطلب الأمر لكننا نفضل الانتقال السلمي".

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