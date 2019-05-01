أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن وزير الدفاع الاميركي جيمس ماتيس ألغى رحلة الى اوروبا بسبب الازمة في فنزويلا.
تجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو كان قد أكد أن "التدخل العسكري في فنزويلا محتمل إذا تطلب الأمر لكننا نفضل الانتقال السلمي".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع الاميركي يلغي رحلة الى اوروبا بسبب الازمة في فنزويلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.