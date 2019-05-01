نقابة الاستقلال تنزل بقوة في الرباط ..الزومي: الحكومة تماطلت لسنوات وأعطتنا الفتات -فيديو

نزلت المركزية النقابية للإتحاد العام للشغالين، الذراع النقابي لحزب الإستقلال، بقوة للمشاركة في احتفالات فاتح ماي بمدينة الرباط، فيما عبر مسؤولها عن إدانتهم لتماطل الحكومة في الإستجابة للإنتظارات الإجتماعية.

يوسف علاكوش، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، المنضوية تحت لواء الإتحاد العام، اعتبر في تصريح ل”اليوم 24″ أن الحكومة لم تف بوعودها كاملة تجاه الطبقة العاملة، لاسيما ملف التشغيل وعدم التزامها بكامل بنود اتفاق 26 أبريل 2011.

من جهتها، وجهت خديجة الزومي، القيادية بالإتحاد، وعضوة اللجنة التنفيذية لحزب الإستقلال، سهام انتقاداتها للحكومة في كلمة لها أمام تجمع النقابة قرب باب الأحد بالعاصمة، معتبرة أنها تماطلت طوال السنوات الماضية لتمنح الشغيلة “الفتات” في النهاية.

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وفي تصريح “لليوم 24″، عادت الزومي لتؤكد أن الإتفاق الأخير الموقع منذ أيام بين الحكومة والنقابات، أمر مهم لكنه غير كاف، مشيرة إلى أنه يضمن بقاء الحوار المركزي والحوارات القطاعية للمطالبة بمزيد من الحقوق.

وشددت المتحدثة في الوقت ذاته على ضرورة مأسسة مؤسسة الحوار الإجتماعي حتى لا يبقى هذا الأخير مرتهنا لرغبات رئيس الحكومة.