فنانون مغاربة يدعمون علي المديدي للفوز بلقب “الزمن الجميل”

عبر عدد من الفنانين المغاربة، مؤخرا، عن دعمهم للشاب المغربي علي المديدي، الذي ينافس على لقب برنامج “الزمن الجميل”، بعدما وصل إلى النهائي.

ودعا الفنانون معجبيهم على مواقع التواصل الاجتماعي، بالتصويت لمديدي، من بينهم سعد لمجرد الذي كتب على “أنستغرام”: “صوتوا على علي المديدي..أتمنى لك التوفيق يا علي”.

وطلبت جميلة البدوي من متابعيها على أنستغرام التصويت للمشترك المغربي، إذ كتبت: “صوتوا على ولد بلادنا باش يكون اللقب مغربي إن شاء الله”.

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الفنان الشاب نعمان بلعياشي بدوره دعا الجمهور إلى التصويت بكثافة، وكتب: “حيت هو ولد بلادنا لازم نصوتوا عليه كاملين كل التوفيق علي المديدي”.

في نفس السياق، الفنانة يسرا سعوف قالت عن مديدي: “يستاهل كل التصويت والدعم..ولد بلادي صوت رائع”.

ونال مديدي الإشادة والثناء طيلة حلقات برنامج الزمن الجميل الذي يبث على قناة أبوظبي، خصوصا من الفنانة المغربية أسماء لمنور التي تتواجد ضمن أعضاء لجنة التحكيم.