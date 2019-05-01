قال سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ورئيس الحكومة، على هامش كلمته، اليوم الاربعاء، خلال احتفالات نقابة الاتحاد الوطني للشغل، إنه كأمين عام لحزب العدالة والتنمية، معتز بالعلاقة التي تجمع النقابة بالحزب.
وتابع، أعبر عن تعاطفي مع النقابة، كأمين عام لحزب العدالة والتنمية، وليس كرئيس الحكومة”.
وزاد: “بصفتي رئيس الحكومة اتعاطف مع جميع النقابات، ومع جميع المغاربة، لأني رئيس الحكومة جميع المغاربة”.
وقال العثماني: “قلت في نفسي واش نجي أو منجيش، لكنني مرتاح بعد الاتفاق الثلاثي، الذي جرى وقع مؤخرا..”، واصفا الاتفاق الثلاثي، بين الحكومة وأرباب العمل وثلاث نقابات، ب”التاريخي”، معبرا عن شكره” لوزارة الداخلية، والمالية، والشغل”.
كانت هذه تفاصيل خبر العثماني: متعاطف مع نقابة حزبي وأنا رئيس الحكومة لجميع المغاربة..وجيت اليوم لأنني مرتاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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