الصلاة والدعاء على الدكالي وأمزازي في معتصم طلبة طب والصيدلة يثير الجدل..الحقيقة الكاملة!!

بعد انتشار برنامج اعتصام لطلبة كلية الطب والصيدلة، في أكادير، يتخلله أداء الصلوات الخمس جماعة، مصحوبا بالدعاء على وزارتي الدكالي وأمزازي، مدة 24 ساعة، من اليوم الأربعاء فاتح ماي الجاري إلى يوم غد الخميس، نفت التنسيقية الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان صحة هذا البرنامج.

البرنامج المزيف

وقال مصدر من التنسيقية، في حديث مع “اليوم 24″، إن البرنامج المزيف الذي “انتشر أكثر من البرنامج الرسمي، كانتشار النار في الهشيم”، كان عبارة عن مزحة بين طلبة الطب في إحدى المجموعة الداخلية، حيث كانوا يتحدثون فيما بينهم، عن “ضم الدعاء على الوزارتين ضمن فقرات البرنامج”، في جو من السخرية، قبل أن يخطئ أحد الأعضاء التقدير، ظنا منه أن البرنامج حقيقي، ما دفعه إلى نشره ثم انتشاره.

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ويتضمن البرنامج الرسمي، الذي توصل “اليوم 24” بنسخة منه، وقفة احتجاجية صباح اليوم، ودروس دعم وتقوية، بالإضافة إلى حلقيات نقاش ورفع شعارات احتجاجية، ليلة الخميس، مع وجبات الفطور والغذاء، كما يتميز البرنامج المذكور عن المزيف، بوضوح ختم مكتب الطلبة داخل كلية الطب والصيدلة بأكادير.

البرنامج الرسمي باعتصام طلبة الطب والصيدلة

ويحتج طلبة الطب، منذ ما يزيد عن شهرين، ضد “خوصصة التكوين الصحي، وكل أشكال الاتفاقيات مع كليات الطب الخاصة”، التي تضرب، بحسب تنسيقية طلبة الطب، “مبدأي الاستحقاق، وتكافؤ الفرص، وتهدد جودة التكوين داخل المستشفيات العمومية”، كما يرفضون بعض مواد دفتر الضوابط البيداغوجية الجديدة، الخاصة بالدراسات الطبية، والتي من شأنها “احتقار شهادة الدكتوراه في الطب”، مطالبين بالتسريع بنظام الدراسات الطبية الجديد، خصوصا في ما يتعلق بالمسلك الثالث، مع إشراك التنسيقية في مراحل صياغته، وفق اتفاق 9 نونبر 2015.