فرقت قوات الأمن، قبل قليل، تجمعا لأساتذة “الزنزانة 9″، الذين أصروا على العودة للإحتجاج بشارع محمد الخامس، بعدما جنبتهم وساطات نقابية تدخل الأمن في وقت سابق من صباح اليوم الأربعاء، ضمن مسيسرات فاتح ماي.
البداية كان حوالي الساعة الثانية عشرة، حينما وصلت مسيرة الأساتذة أمام مبنى البرلمان للإحتجاج على تجاهل الحكومة لمطلبهم الأساس، المتمثل في ترقية استثنائية تخرجهم مما يسمونه “سجن السلم 9” القابعين فيه منذ سنة 2012.
واختار الأساتذة المرور بمسيرتهم أمام البرلمان، ما منع النقابات التي كانت خلفهم من التحرك بشارع محمد الخامس، ليتدخل الأمن ويطلب منهم تحريك مسيرتهم، الأمر الذي قوبل برفض من قبلهم، وكاد أن يتسبب في تدخل أمني بحقهم، لولا تدخل قياديين في نقابة الجامعة الحرة للتعليم.
وبعد ذلك، أخلى الأساتذة الشارع لمرور مسيرات النقابات والهيئات المهنية الأخرى، إلا أنهم عادوا مجددا بعد ساعة من ذلك، للإحتجاج بشارع محمد الخامس قبل أن تقدم قوات الأمن على تفريقهم.
كانت هذه تفاصيل خبر تدخل أمني لتفريق أساتذة “الزنزانة 9” ضمن احتجاجهم في فاتح ماي-فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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