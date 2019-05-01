عاجل..أزمة قلبية تلم بالحارس كاسياس بتداريب بورتو

أكدت تقارير إعلامية صحفية، قبل قليل، عن سقوط الحارس الإسباني إيكير كاسياس في تداريب فريقه بورتو البرتغالي، بسبب أزمة قلبية مفاجئة ألمت بالنجم السابق لريال مدريد.

وحسب المصادر ذاتها، فإن النادي البرتغالي نقل حارسه على وجه السرعة إلى المستشفى، ليخضع لعملية جراجية مستعجلة، لإنهاء المشكل الذي عانى منه كاسياس منذ التحاقه بالتداريب.

وحسب شبكة “يورو سبورت” المختصة، فإن المشكل الصحي الذي عانى منها حارس المرمى، قد أنهى رسمياً موسمه الكروي الجاري، في انتظار التوصل بتقارير طبية حول حالته الصحية.