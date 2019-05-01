نعيمة المشرقي تعود للتمثيل بعد غياب طويل

تطل الممثلة نعيمة المشرقي على جمهورها، بعدغياب طويل، عبر شاشة التلفزيون، من خلال فيلم بعنوان “التكريم” يعرض على القناة الأولى في رمضان.
وصور الفيلم الذي يشرف على إخراجه المخرج حميد زيان، بمدينة إفران، وتجسد فيه المشرقي، شخصية زوجة أحد الفنانين الذين قررت جمعية ثقافية الاحتفاء به، ويسجد هذا الدور الممثل محمد خيي.
ويتطرق فيلم “التكريم”، لموضوع تكريم المبدعين في المجتمع المغربي، باعتبار مثل هذه الخطوات تشكل دلالات رمزية بالنسبة إلى الفنان المكرم وعائلته.
وغابت نعيمة المشرقي، عن المشاركة في الأعمال لسنوات، قبل أن تعود بقوة، إذ من المفترض أن تشارك في مسلسل آخر في رمضان يعرض على القناة الثانية بعنوان “الزعيمة”.
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