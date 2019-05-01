شهدت مسيرة فاتح ماي 2019 بمراكش، صباح اليوم الأربعاء، خروج مجموعة من المواطنين، تحت اسم “المعالجون الطبيعيون بالرقية، والأعشاب والحجامة” للمشاركة في احتفالات عيد الشغل لهذه السنة.
ورفع المحتجون لافتة كتب عليها “المعالجون الطبيعيون بالرقية والأعشاب والحجامة، يشاركون الطبقة العاملة في عيدها الأممي 2019”.
وشاركت هذه الفئة في مسيرة الاتحاد المغربي للشغل لهذه السنة بمراكش، مع مختلف القطاعات العمالية لهذه النقابة.
هذا وتداول نشطاء صور المحتجين “المعالجون الطبيعيون بالرقية والأعشاب والحجامة” بكثافة داخل موقع التواصل الاجتماعي، مرفقة بتعليقات تشوبها السخرية.
كانت هذه تفاصيل خبر فاتح ماي هذا العام..العشابة والرقاة الشرعيين ينزلون إلى شوارع مراكش رفقة الاتحاد المغربي للشغل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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