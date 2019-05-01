رونالدو يشتري أغلى سيارة في العالم

كشفت تقارير إعلامية، أن سيارة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الجديدة كلفته قرابة 11 مليون أورو، ما سيجعلها أغلى سيارة في العالم مُستخدمة للتنقل.

ويعد نجم يوفنتوس الإيطالي من هواة جمع السيارات السريعة والأنيقة، كما ينقل موقع “ياهو سبورت” أن النجم البرتغالي يمتلك مجموعة من بعض الموديلات الأنيقة في مرآبه والباهضة الثمن.

وتصل السرعة القصوى للسيارة الجديدة إلى 420 كلم في الساعة،بقوة 1500 حصان، ما تمنح نجم ريال مدريد السابق مكانة متميزة بين هواة جمع السيارات السريعة، بيد أن موقع “ياهو سبورت” يؤكد أن أهم ميزة تجذب رونالدو في اختيار سياراته هي ندرتها.

سيارة رونالدو الجديدة هي نسخة فريدة من نوع بوغاتي لا فواتور نوار، ولن تصنع الشركة منها سوى سيارة واحدة. لكن يبدو أن على رونالدو الانتظار بعض الشيء من أجل الحصول عليها، ومن المتوقع أن لا يحصل عليها إلا في عام 2021 لأن الشركة صاحبة العلامة التجارية تريد تطوير العديد من الأجزاء داخل السيارة، لتكون على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال المحركات.