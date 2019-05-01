في يوم عيد الشغل..شاب عاطل عن العمل ينتحر بطريقة مرعبة في تطوان

تزامنا مع احتفالات العمال بعيدهم الأممي المتزامن مع فاتح ماي، أقدم شاب اليوم الثلاثاء، بتطوان، على وضع حد لحياته بطريقة مؤلمة، حيث ألقى نفسه من على سطح منزله بمنطقة سانية الرمل.

وحسب المعطيات المتوفرة ل”اليوم 24″، فإن الهالك، عاطل، في عقده الثالث، ومن المرجح أن يكون سبب انتحاره راجع إلى اضطرابات نفسية يعاني منها.

وقامت عناصر الشرطة بمعاينة جثة الهالك، ونقلها عبر سيارة الإسعاف إلى مستودع الأموات بمستشفى سانية الرمل، وإخضاعها للتشريح الطبي لمعرفة أسباب الوفاة.