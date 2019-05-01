مظاهرات عيد العمال: الشرطة الفرنسية تقمع المحتجين على سياسات ماكرون

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أطلقت الشرطة الفرنسية، الغاز المسيل للدموع لقمع وإبعاد المحتجين في وسط باريس، اليوم الأربعاء، حيث استغل الآلاف مسيرة سنوية بمناسبة عيد العمال للاحتجاج على سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون.

وشاركت نقابات عمالية ومحتجون من حركة "السترات الصفراء" في احتجاجات في أنحاء فرنسا، بعد أيام من طرح ماكرون اقتراحات سياسة تشمل تخفيضات ضريبية تبلغ قيمتها نحو 5 مليارات يورو، لم تلب مطالب المحتجين.

وقال شاهد "رويترز"، إن شرطة مكافحة الشغب استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق مجموعة من المحتجين يغطون رؤوسهم ووجوههم وتجمعوا في مقدمة المسيرة التقليدية ليوم عيد العمال.

ورد بعض المحتجين ممن ارتدوا أغطية على رؤوسهم أو سترات صفراء، على ممارسات الشرطة القمعية، برشق الشرطة بأشياء. وعرض التلفزيون مقطعا مصورا ظهرت فيه شاحنة تهشمت نوافذها.

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وكانت الشرطة الفرنسية قد حذرت من اشتباكات محتملة في عيد العمال مع جماعات فوضوية تنتمي لليسار المتطرف معروفة بجماعات بلاك بلوك، بعد دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي، بالخروج إلى الشوارع.

وقالت السلطات إنها تتوقع مشاركة نحو ألفي محتج من جماعة بلاك بلوك من فرنسا وأنحاء أخرى في أوروبا على هامش مسيرات عيد العمال. وألقت الشرطة بالفعل القبض على 88 شخصا، صباح الأربعاء.