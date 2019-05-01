الشرطة الفرنسية تفرق مظاهرات "السترات الصفراء"

الخليج 365/ بغداداشتبكت الشرطة الفرنسية مع محتجي "السترات الصفراء" الذين رشقوهم بالحجارة، مع بدء مسيرة في باريس شارك فيها عشرات الآلاف للاحتفال بعيد العمال العالمي وسط إجراءات أمنية مشددة.

واستخدمت قوات مكافحة الشغب، بحسب "روسيا اليوم"، الغاز المسيل للدموع في محاولة للسيطرة على تجمع الحشود بالقرب من محطة قطار مونبارناس في باريس، حيث سقط عدد من المصابين، من جماعة "بلاك بلوك" الذين يرتدون الملابس السوداء ويضعون اللثام على وجوههم.



وأشارت وسائل الإعلام أن الشرطة اعتقلت ما يقارب الـ200 شخص، وقالت شرطة باريس إن "55 شخصا جرى اعتقالهم في منطقة مونبارناس، من إجمالي أكثر من 200 شخص خلال يوم عيد العمال".