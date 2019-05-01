محمد بن زايد وعمدة سيؤول يبحثان تعزيز الصداقة والتعاون

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الأربعاء، بارك أون سون، عمدة سيؤول عاصمة جمهورية كوريا الجنوبية؛ حيث استعرضا عددا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وخلال لقائهما في قصر الشاطئ، بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وبارك أون سون علاقات الصداقة وجوانب التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، خاصة البيئية والبنية التحتية وبناء المدن الذكية وتطويرها، وتعزيز النمو الأخضر وتحقيق جودة الحياة والتنمية المستدامة.





وفي 26 فبراير/شباط الماضي، التقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه خلال عشاء اجتماعي مغلق في البيت الأزرق بالعاصمة سيؤول.

كما تبادل الطرفان الأحاديث حول إمكانات وفرص التعاون وتبادل الخبرات بين مختلف مدن الدولة والعاصمة سيؤول بما يخدم القضايا التنموية للبلدين ومبادراتهما لتحقيق مدن مستدامة مزدهرة.

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وطورت الإمارات وكوريا الجنوبية علاقتهما إلى "علاقة الشراكة الاستراتيجية الخاصة" أثناء زيارة الرئيس مون إلى الإمارات في مارس/آذار عام 2018.

يشار إلى أن الإمارات هي الدولة الوحيدة التي عقدت مع كوريا الجنوبية علاقة استراتيجية خاصة من بين دول الشرق الأوسط.

وتعد دولة الإمارات أكبر شريك تجاري لكوريا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي ثاني أكبر مزود بالنفط بالنسبة إلى كوريا، وبلغ إجمالي الاستثمارات الكورية في دولة الإمارات خلال العام الماضي نحو 1,9 مليار درهم (511 مليون دولار)، ما يعكس زيادة في التعاون الثنائي في قطاع الأعمال.



