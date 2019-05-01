مصدر استخباراتي ليبي لـ"العين الإخبارية": تركيا ترسل دواعش إلى ليبيا

أكد مصدر استخباراتي ليبي وصول بعض المقاتلين المنتمين لتنظيم داعش الإرهابي إلى ليبيا، وذلك بإيعاز وإشراف من تركيا.



وأضاف المصدر الذي رفض الإفصاح عن اسمه، في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية" اليوم الأربعاء، أن هؤلاء الإرهابيين يحملون الجنسية الليبية، وكانوا يقاتلون إلى جانب التنظيم الإرهابي في سوريا، ويتلقون العلاج في المشافي التركية.

وأفاد بأن عدد الإرهابيين يقدر بالعشرات، مضيفا: "قواتنا المسلحة درست كل الخطط ومستعدة لجميع الاحتمالات".

وكان عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي طارق الجروشي، قد قال إن الظهور الأخير لـ"أمير تنظيم داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي كان بإيعاز من مخابرات دول داعمة للإرهاب، مضيفا أن تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول ليبيا تلاها ظهور البغدادي يتحدث عن عمليات التنظيم في الجنوب الليبي، وهو ما "يؤكد ارتباط المخابرات التركية بقادة داعش"، بحسب الجروشي.

Advertisements





وكشف الجروشي، أمس، عن وصول قادة لتنظيم داعش إلى مدينة مصراتة عبر منفذها البحري عن طريق أحد الموانئ التركية بإشراف جهاز المخابرات التركي، لافتاً إلى أن منافذ مصراتة خارج سلطة الدولة، مطالبا القيادة العامة للجيش الوطني بإخضاع السفن المتجهة إلى ميناء مصراتة لرقابة صارمة وتفتيش دقيق.

ويأتي ذلك بالتزامن مع اشتباكات عنيفة تدور بين الجيش الوطني الليبي من جهة، والمليشيات المسلحة والجماعات التابعة لجماعة الإخوان من جهة أخري في العاصمة طرابلس.

ويهدف الجيش الوطني الليبي من عمليته العسكرية في طرابلس، والتي أطلقها من 4 أبريل/نيسان الماضي، لتحرير العاصمة من المليشيات التي تتلقى دعما من حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج وتأييدا من التنظيمات المسلحة التابعة لجماعة الإخوان ومعقلها مدينة مصراتة.