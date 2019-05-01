انت الان تتابع رسميا.. إمبراطور اليابان الجديد يعتلي «عرش الأقحوان» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

إمبراطور اليابان الجديد

أعلن في اليابان رسميا، اليوم الأربعاء، عن اعتلاء الأمير ناروهيتو، ولي العهد في اليابان، عرش البلاد، بعد يوم من تنازل والده عن العرش في أول تنازل في قرنين. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، تنازل الإمبراطور أكيهيتو والإمبراطورة ميتشيكو عن العرش، أمس الثلاثاء، في مراسم قصيرة وبسيطة، بعد ولاية استمرت 3 عقود، وجه أكيهيتو خلالها الشكر للشعب الياباني وقال إنه عمل من أجل السلام. ورغم أن ناروهيتو، 59 عاما، خلف والده فعليا بعد انقضاء يوم الثلاثاء وحلول يوم الأربعاء، إلا أن صعوده إلى عرش الأقحوان أصبح رسميا فقط اليوم مع مراسم جرت اليوم.

وفي المرحلة الأولى لمراسم نقل الخلافة اليوم، سيضع أمناء الإمبراطورية الأختام الرسمية والخاصة إلى جانب حقائب تحتوي على اثنين من «الرموز الثلاثة المقدسة» لليابان - سيف وجوهرة - على مكاتب أمام الإمبراطور الجديد كبرهان على انتقال صحيح للخلافة.ومن المفترض أن يكون قد حضر المراسم مجموعة صغيرة من أفراد الأسرة

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