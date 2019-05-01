انت الان تتابع بومبيو: روسيا منعت مادورو من التنحي ومغادرة فنزويلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

بوتين ومادورو

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أنه كان من المقرر أن يغادر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الثلاثاء، بلاده إلى كوبا للعيش فيها منفيا، لكن روسيا أثنته عن ذلك. وقال بومبيو لشبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية: «كانت طائرته على المدرج وكان جاهزا للمغادرة هذا الصباح بحسب ما علمنا، لكن الروس أشاروا عليه بضرورة البقاء»، وأكد بومبيو أن مادورو «كان في طريقه إلى هافانا». ولدى سؤاله عما إذا كانت لديه رسالة يوجهها للزعيم اليساري، اكتفى بومبيو بالقول «أقلع بالطائرة».

ولم يكشف بومبيو، المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية، مصدر معلوماته، لكنه قال إن الولايات المتحدة تتحادث مع «العشرات والعشرات من الأشخاص على الأرض»، كما تطلع على مصادر المعلومات المتاحة.ولفت الوزير الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة أجرت «العديد والعديد من المحادثات وكل المؤشرات كانت تدل على أن

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