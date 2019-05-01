الان تتابع الهند تبدأ إجلاء جماعيا مع اقتراب إعصار من الساحل الشمالي الشرقي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل نيودلهي - الخليج 365:
بدأت الهند إجلاء مئات الآلاف من سكان القرى، الذين يعيشون على الساحل الشمالي الشرقي للبلاد، قبل أن يضرب إعصار قوي اليابسة يوم الجمعة.
كما نشرت ولاية أوديشا آلافا من العاملين في إدارة الكوارث لمساعدة من يعيشون في منازل مبنية من الطين والقش في مناطق منخفضة على الاحتماء من الإعصار العاتي “فاني”.
وقال بيشنوبادا سيثي المفوض الخاص المعني بشؤون الإغاثة في الولاية لـ”رويترز “نبذل قصارى جهدنا لإبلاغهم بأمر الإعصار ونقل الأشخاص المعرضين للخطر إلى ملاجئ”.
ونصحت السلطات السياح بمغادرة بلدة بوري الساحلية وهي مزار مقدس للهندوس.
وعادة ما يستمر موسم الأعاصير في الهند من أبريل إلى ديسمبر وتتسبب العواصف العاتية في إجلاء عشرات الآلاف وحدوث الكثير من الوفيات كما تلحق أضرارا بالمحاصيل والممتلكات في الهند وبنجلادش.
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