الان تتابع ويكيليكس: عقوبة سجن أسانج “مروعة وانتقامية” والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل لندن - الخليج 365:
استنكر موقع ويكيليكس الحكم الصادر عن محكمة بريطانية، اليوم، بسجن مؤسس الموقع جوليان أسانج قرابة عام “50 أسبوعا”، لإدانته بانتهاك شروط الكفالة، ووصف الموقع الحكم بأنه “مروع بقدر ما هو انتقامي”.
وكتب الموقع، على حسابه على موقع “تويتر”، :”لدينا مخاوف واسعة بشأن عدالة جلسات الاستماع المتعلقة بتسليمه (أسانج) للولايات المتحدة”.
وجرت إدانة أسانج الشهر الماضي، لأنه لم يسلم نفسه للسلطات البريطانية، على خلفية بمذكرة تعود لعام 2010 تتعلق باتهامات باعتداء جنسي في السويد، تم إسقاطها لاحقا.
تجدر الإشارة إلى أن هناك طلبا أمريكيا لتسلمه على صلة باتهامات بالتآمر مع محللة الاستخبارات العسكرية الأمريكية السابقة تشيلسي مانينج لتسريب مجموعة من المواد السرية عام 2010 . ومن المقرر أن تبدأ غدا جلسات استماع منفصلة بشأن قضية تسليمه إلى الولايات المتحدة.
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