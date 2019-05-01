باريس: اشتباكات خلال مسيرة للعمال

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جدة - خالد شويل - رويترز (باريس) أطلقت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع للتصدي لمتظاهرين ملثمين في وسط باريس، اليوم (الأربعاء)، فيما استغل آلاف الأشخاص المسيرة السنوية لعيد العمال للتظاهر ضد سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون. أطلقت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع للتصدي لمتظاهرين ملثمين في وسط باريس، اليوم (الأربعاء)، فيما استغل آلاف الأشخاص المسيرة السنوية لعيد العمال للتظاهر ضد سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون. وشاركت نقابات عمالية ومحتجون من حركة (السترات الصفراء) في المظاهرات التي شملت أنحاء فرنسا، بعد أيام قليلة من إعلان ماكرون الخطوط العريضة لمقترحات تشمل خفضاً للضرائب تصل قيمته لنحو خمسة مليارات يورو (5.58 مليار دولار).



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