شكرا لقرائتكم خبر عن أستراليا: إدانة لبناني حاول تفجير طائرة إماراتية بقنبلة مُرسلة من تركيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (سيدني)

دانت محكمة أسترالية اليوم (الأربعاء) لبنانيا بتهمة التآمر لتفجير طائرة إماراتية كانت تقوم برحلة بين سيدني وأبو ظبي عبر وضع قنبلة في مطحنة لحم في العام 2017.

ووجهت السلطات الأسترالية اتهامات للشقيقين الأستراليين من أصل لبناني خالد ومحمود خياط في يوليو 2017 بالتخطيط لإسقاط طائرة تابعة لطيران الاتحاد بإيعاز من تنظيم «داعش».

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وكان من المفترض أن يتم نقل القنبلة، التي تحتوي على «مادة متفجرة عسكرية عالية الجودة»، إلى متن الطائرة في 15 يوليو 2017 في سيدني، ولكن تم إحباط المحاولة.

وأفادت الشرطة بأن الاتصالات بين المتهمين وتنظيم «داعش» بدأت في أبريل 2017، حيث قام التنظيم المتطرف بإرسال مكونات الجهاز المتفجر عبر الشحن الدولي من تركيا.

ومن المقرر صدور الحكم على المتهم خالد في 25 يوليو، بينما لا تزال هيئة المحلفين تدرس الحكم على أخيه. وهما يواجهان عقوبة السجن مدى الحياة.