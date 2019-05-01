شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو: التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا «وارد عند الضرورة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (واشنطن) أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم (الأربعاء) أن إدارة الرئيس دونالد ترمب مستعدة للقيام بعمل عسكري لإنهاء الأزمة في فنزويلا. أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم (الأربعاء) أن إدارة الرئيس دونالد ترمب مستعدة للقيام بعمل عسكري لإنهاء الأزمة في فنزويلا. وصرح بومبيو لشبكة «فوكس بزنس» اليوم: «كان موقف الرئيس واضحا تماما وثابتا. العمل العسكري ممكن. إذا كان ذلك ضروريا، فستقوم به الولايات المتحدة».



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