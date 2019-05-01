تظاهرة احتجاج ضد بوتين في سان بطرسبورغ وتوقيف أكثر من 30 شخصًا

اسماء السيد - سان بطرسبورغ: ذكرت وسائل اعلام ومراسل وكالة فرانس برس ان حوالى 2000 متظاهر ضد سياسة الكرملين، رفع بعض منهم شعارات تنتقد الرئيس فلاديمير بوتين، تظاهروا الاربعاء في سان بطرسبورغ خلال تجمعات بمناسبة الاول من مايو، فيما اوقفت الشرطة حوالى ثلاثين شخصا.

وقد احتشد في وسط المدينة لتظاهرات الاول من مايو، الاف الاشخاص بينهم انصار لزعيم المعارضة اليكسي نافالني، وشيوعيون واعضاء في الحزب الحاكم.

ورفع المتظاهرون المعارضون للكرملين صورا للرئيس الروسي، فيما هتف آخرون "بوتين سارق" وسط حضور قوي للشرطة.

وبتعجب قالت المتظاهرة غالينا اونيشتشينكو (70 عاما) "انهم يحمون بوتين اللص"، مشيرة الى سيارات مخصصة لنقل الأشخاص المعتقلين.

واعتقلت الشرطة عددا من المتظاهرين، بينهم الذين كانوا يهتفون بشعارات معادية لبوتين، على مرأى من محتجين آخرين كانوا يهتفون "فاشيون" او "لن تخيفوننا"، كما ذكر مراسل لوكالة فرانس برس.

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وتفيد معلومات موقع أو.في.دي للأخبار الذي يحصي عمليات اعتقال المعارضين، ان أكثر من ثلاثين شخصا قد اعتقلوا في المدينة.

وتظاهر آلاف الشيوعيين ايضا في موسكو وفي مناطق أخرى من البلاد، ملوحين بأعلام حمراء في تظاهرات تحمل بصمات الماضي السوفياتي.

وقد تزايد الاستياء في روسيا في السنوات الأخيرة بسبب إصلاح نظام المعاشات التقاعدية المثير للجدل وتراجع مستوى المعيشة نتيجة للعقوبات الغربية على روسيا بعد ضم شبه جزيرة القرم.

وشهدت شعبية بوتين تراجعا حادا، ووقع في مارس نصا يتيح للمحاكم فرض غرامات واصدار قرارات بالسجن فترات قصيرة لمن يتحدون السلطات.