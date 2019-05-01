دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters محكمة بريطانية تصدر حكما بسجن أسانج 50 أسبوعا لندن (رويترز) - أصدرت محكمة في لندن اليوم الأربعاء حكما بسجن جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس 50 أسبوعا بعد إدانته بعدم المثول أمام المحكمة عقب الإفراج عنه بكفالة عام 2012. وبعد الإفراج عنه بكفالة دخل أسانج سفارة الإكوادور ليتحصن داخلها سبع سنوات. واقتادته الشرطة البريطانية من داخل السفارة الشهر الماضي وتتهمه الولايات المتحدة بالمسؤولية عن واحدة من أكبر عمليات تسريب المعلومات السرية. وذكرت القاضية ديبورا تايلور أن أسانج استغل الإفراج عنه بكفالة لانتهاك القانون والتعبير عن ازدرائه للعدالة البريطانية. (إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)

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