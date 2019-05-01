دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters بومبيو: العمل العسكري وارد في فنزويلا إذا اقتضت الضرورة

واشنطن (رويترز) - قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في مقابلة تلفزيونية يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة على استعداد للقيام بعمل عسكري لوقف الاضطرابات في فنزويلا.

وذكر في مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس "العمل العسكري وارد. هذا ما ستفعله الولايات المتحدة إذا اقتضت الضرورة" لكنه أضاف أن واشنطن تفضل الانتقال السلمى للسلطة في فنزويلا.

(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)